İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Savaşı Sona Erdirecek Her Girişimi Memnuniyetle Karşılarız"

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Tahran'ın savaşı tamamen sona erdirecek her türlü diplomatik girişimi memnuniyetle karşılayacağını" belirtti. Arakçi, "Katar, Suudi Arabistan ve Umman ile temasların sürdüğünü, bölge ülkelerini çatışmayı tırmandırabilecek adımlardan kaçınmaya çağırdığını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran medyasına bugün yaptığı açıklamada, "Tahran'ın savaşı tamamen sona erdirecek her türlü girişimi memnuniyetle karşıladığını ve Katar, Suudi Arabistan, Umman ile komşu ülkelerle diplomatik temasların sürdüğünü" belirtti. Arakçi, "İran'ın saldırıya uğrayan hedeflerle ilgili olarak bölge ülkeleriyle birlikte bir araştırma komitesi kurmaya hazır olduğunu" da ifade etti.

Arakçi, "Arap ve Körfez ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail'in olabileceğini" öne sürerek, "Tahran'ın bölge ülkelerinde herhangi bir sivil yerleşim alanını hedef almadığını" söyledi.

"Körfez ülkelerine saldırılarda, Shahed İHA'larına benzeyen ABD yapımı Lucas İHA'ları olabilir"

Arakçi ayrıca, "Körfez ülkelerindeki saldırıların arkasında, İran'ın Shahed insansız hava araçlarına (İHA) benzeyen ABD yapımı Lucas adlı bir İHA'nın olabileceğini de belirtti. Arakçi, diğer ülkelere, İsrail ve ABD ile yürütülen savaşın kapsamını genişletebilecek herhangi bir adımdan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Arakçi ve Barrot görüşmesi

İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde Arakçi, "diğer ülkeleri çatışmanın tırmanmasına ve genişlemesine yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya" davet etti.

Arakçi'nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen dünya petrol sevkiyatını korumak için diğer ülkelerin savaş gemilerinin devreye girmesi çağrısında bulunmasının ardından geldi. Boğaz, İran saldırıları tehdidi nedeniyle fiilen büyük ölçüde kapanmış durumda.

Kaynak: ANKA