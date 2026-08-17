Arakçi'den Barzani'ye Saldırıya Tepki

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisine yönelik saldırıya tepki göstererek, "Başbakan Barzani'nin ofisine yönelik pervasız saldırı hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz" dedi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisinin iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arakçi, saldırının Kürtler ile komşuları arasındaki ilişkileri bozmayı amaçladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan Barzani'nin ofisine yönelik pervasız saldırı hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz. Kürt dostlarımız, komşular arasında nifak tohumları ekmek için kullanılan sahte bayrak tuzaklarına karşı tetikte olmalıdırlar.

Saddam ve DAEŞ'e karşı Kürt dostlarımızı koruduk ve sınırımızda sağladıkları güvenlik için minnettarız."

Kaynak: ANKA