Haberler

Arakçi'den Barzani'ye Saldırıya Tepki

Arakçi'den Barzani'ye Saldırıya Tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisine düzenlenen İHA saldırısını kınayarak, bu saldırının Kürtler ve komşuları arasındaki ilişkileri bozmayı amaçladığını ve haklı çıkarılamayacağını belirtti. Arakçi, Kürt dostlarına sahte bayrak tuzaklarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisine yönelik saldırıya tepki göstererek, "Başbakan Barzani'nin ofisine yönelik pervasız saldırı hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz" dedi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisinin iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arakçi, saldırının Kürtler ile komşuları arasındaki ilişkileri bozmayı amaçladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan Barzani'nin ofisine yönelik pervasız saldırı hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz. Kürt dostlarımız, komşular arasında nifak tohumları ekmek için kullanılan sahte bayrak tuzaklarına karşı tetikte olmalıdırlar.

Saddam ve DAEŞ'e karşı Kürt dostlarımızı koruduk ve sınırımızda sağladıkları güvenlik için minnettarız."

Kaynak: ANKA
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Erdoğan'dan Burnham'a tebrik ve işbirliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'nın yeni liderine tebrik

Trabzonspor, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Trabzonspor Avrupa kadrosunu açıkladı
Bruce Willis kızının düğününde görüntülendi! Yıllar sonra ortaya çıkan karesi duygulandırdı

Hollywood'un en yakışıklılarındandı! Son hali yürek burktu
Ederson sonunda muradına eriyor

Sonunda muradına erdi
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu

Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a rakip oldu
Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

Galatasaray'dan Amedspor'a gitti!