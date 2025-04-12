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İran Dışişleri Bakanı, ABD ile Görüşmeleri Değerlendirdi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini ve her iki tarafın kabul edilebilir bir anlaşma için istekli olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin sakin ve karşılıklı saygıya dayalı bir ortamda gerçekleştiğini ve her iki tarafın da "kabul edilebilir bir anlaşmaya" doğru ilerlemeye istekli olduğunu gösterdiğini belirterek, "ABD tarafı adil ve uygun bir anlaşma için kararlılık göstermeye çalıştığını gösterdi." dedi.

ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sonrasında İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, "Görüşmeler sakin ve karşılıklı saygıya dayalı bir atmosferde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde uygunsuz bir durum yaşanmadığını aktaran Erakçi, "Her iki taraf da karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya doğru ilerlemeye istekli olduğunu gösterdi ancak bu süreç kolay değil ve her iki tarafın da gerekli iradeyi göstermesi gerekiyor. Bir sonraki toplantı anlaşma çerçevelerine odaklanacak. Hiçbir taraf zaman kaybetmeye çalışmıyor. ABD tarafı adil bir anlaşma için kararlılık göstermeye çalıştığını gösterdi." diye konuştu.

Görüşmelerde, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin aracılığında ABD heyetiyle 4 kez mesaj alışverişi yaptıklarının bilgisini veren Erakçi, müzakerelerin şimdilik 19 Nisan'da Umman'da devam edeceğinin kararlaştırıldığını ancak başka bir yerde de görüşmelerin yapılabileceğini belirtti.

İranlı bakan, müzakerelerin tamamlanmasından sonra Amerikalı temsilci Steve Witkoff'la görüşmesine ilişkin ise çıkışta "diplomatik görgü kuralları gereği" selamlaştıklarını aktardı.

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Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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