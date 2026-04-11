İran: "Müzakerelere katılan İranlı heyetin düzeyi, İran'ın ciddiyetini göstermektedir"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında Pakistan'da devam eden müzakerelere ilişkin, "Müzakerelere katılan İranlı heyetin düzeyi, İran'ın ciddiyetini göstermektedir." dedi.

"İslamabad'daki müzakerelere katılan İranlı heyetin düzeyi, İran'ın ciddiyetini göstermektedir." diyen Garibabadi, aynı zamanda ülkesinin "her senaryoya ciddi olarak hazır olduğu" konusunda uyarıda bulundu.

Garibabadi ayrıca, İran'ın müzakerelere ilişkin taleplerinin olduğunu ve talep listesinin de oldukça uzun olduğunu belirtti.