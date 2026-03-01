Haberler

İran Devrim Muhafızları: "İşgal Altındaki Topraklar ve ABD Üslerini Hedef Alan En Yıkıcı Operasyon Başlamak Üzere"

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından kısa süre içinde en yıkıcı taarruz operasyonunu başlatacağını duyurdu. Operasyonun hedefleri arasında 'işgal altındaki topraklar' ve bölgedeki ABD üsleri bulunuyor.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), "İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin kısa süre içinde tarihindeki en yıkıcı taarruz operasyonunu başlatacağını" duyurdu.

IRGC, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, kısa süre içinde silahlı kuvvetlerin tarihindeki en yıkıcı taarruz operasyonunu başlatacağını bildirdi. Açıklamada, operasyonun "işgal altındaki topraklar" ile bölgedeki ABD üslerini hedef alacağı belirtildi. IRGC, operasyonun detaylarına ilişkin bilgi paylaşmazken, saldırının "yakında" başlayacağını bildirdi.

