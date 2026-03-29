İran: İsrail'in üniversite saldırılarına karşılık ABD-İsrail bağlantılı üniversiteler "meşru hedef" oldu

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in üniversitelere yönelik saldırılarına misilleme olarak, bölgede yer alan üniversiteleri 'meşru hedef' ilan etti. ABD'ye uyarılarda bulunarak, üniversitelerin bombalanmasını kınamalı ve güvenlikleri için önlem almalıdırlar denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki üniversitelere saldırılarına karşılık bölgede bu iki ülkeyle bağlantılı üniversitelerin artık "meşru hedef" olduğunu duyurdu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tahran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlu yöneticilerine uyarı: " notuyla paylaşılan açıklamada, "Amerikan-Siyonist güçler, İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil, İran üniversitelerini defalarca bombaladı. Beyaz Saray'ın pervasız yöneticileri bilmelidir ki bundan böyle, işgalci rejimin (İsrail) tüm üniversiteleri ve Batı Asya'daki Amerikan üniversiteleri, İran üniversitelerinin yıkımına misilleme olarak, meşru hedef olarak kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi."

Açıklamada, bölgedeki Amerikan üniversitelerinin personeline, öğrencilerine ve bu üniversitelerin çevresinde yaşayanlara kendi can güvenlikleri için üniversitelerden en az 1 kilometre uzağa çekilmeleri tavsiyesinde bulunularak, şöyle denildi:

"Eğer ABD hükümeti, bölgedeki üniversitelerinin iki misilleme saldırısından sonra da zarar görmemesini istiyorsa, en geç 30 Mart Pazartesi günü Tahran saatiyle 12.00'a kadar üniversitelerin bombalanmasını kınayan resmi bir açıklama yayınlamalıdır. Ayrıca, üniversitelerinin daha sonra da zarar görmemesini istiyorsa, vahşi müttefik güçlerinin üniversitelere ve araştırma merkezlerine saldırmasını engellemelidir, aksi takdirde tehdit geçerliliğini koruyacak ve gerçekleştirilecektir."

ABD ve İsrail saldırılarında, 6 Mart'ta İsfahan Teknoloji Üniversitesi, önceki gün de Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hedef olmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
