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İran: Savaş ABD ile mutabakatla bitsin

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İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Cevani, savaşın ABD ile mutabakat zaptına göre bitmesi gerektiğini, Hürmüz Boğazı'nın ancak ABD taahhütlerini yerine getirirse açılacağını ve eski düzene dönülemeyeceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Yedullah Cevani, savaşın ABD ile yapılan mutabakat zaptı temelinde sona ermesi gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan Cevani, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaşın, ABD ile yapılan mutabakat zaptı temelinde sona ermesi gerektiğini belirten Cevani, Hürmüz Boğazı'nın ancak ABD'nin mutabakattaki taahhütlerini yerine getirmesinin ardından açılacağını ifade etti.

Cevani, "Hürmüz Boğazı ve burada geçerli olan düzen hiçbir zaman savaş öncesindeki haline dönmeyecek." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki statüsüne ilişkin tartışmalara da değinen Cevani, boğazın yalnızca İran ile Umman arasında bir su yolu olarak ele alınmasının ancak savaşın sona erdiğinin kesinleşmesinin ardından gündeme gelebileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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