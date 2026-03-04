İran, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"Nun 18'inci Dalgasının Başladığını Duyurdu
İran Devrim Muhafızları, 'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 18'inci dalgasının başlatıldığını duyurdu. Operasyon, 'Ya Hasan bin Ali' parolasıyla gerçekleştirilmektedir.
Kaynak: ANKA