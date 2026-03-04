Haberler

İran, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"Nun 18'inci Dalgasının Başladığını Duyurdu

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları, 'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 18'inci dalgasının başlatıldığını duyurdu. Operasyon, 'Ya Hasan bin Ali' parolasıyla gerçekleştirilmektedir.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 18'inci dalgasının başlatıldığını bildirdi.

İran medyasında yer alan haberlerde, İran Devrim Muhafızları'nın "Ya Hasan bin Ali" parolasıyla "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 18'inci dalgasını başlattığı kaydedildi.

