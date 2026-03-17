İran: Devrim Muhafızlarına bağlı Besic Güçleri Komutanı Süleymani, İsrail saldırısında öldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail saldırısında öldürülen Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin ölümünü duyurdu. Açıklama, İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği Süleymani'nin öldüğünü doğruladı.
Kaynak: AA / Haydar Şahin