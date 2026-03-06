İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yeni dalga füze saldırılarına başladı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki topraklara yönelik yeni bir dalga füze saldırısı düzenledi. İsrail ordusu da İran tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı tespit etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze saldırılarına başladığı bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki topraklara yeni dalga füze saldırıları başlattı." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu da İran'dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun