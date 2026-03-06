Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yeni dalga füze saldırılarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki topraklara yönelik yeni bir dalga füze saldırısı düzenledi. İsrail ordusu da İran tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı tespit etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze saldırılarına başladığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki topraklara yeni dalga füze saldırıları başlattı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu da İran'dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Erden Timur'a cezaevindeyken kötü haber
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Kuveyt petrol üretimini durdurdu

Petrol devi ülke üretimi durdurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına 'GTA' montajlı video paylaşımı

Katliamı, böyle masum göstermeye çalışıyorlar