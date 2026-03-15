Haberler

İran ordusu: Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürme kararlılıklarını sürdürdüklerini duyurdu. 52. dalga operasyonlarında Tel Aviv'e füze saldırıları gerçekleştirdiklerini açıkladılar.

İran Devrim Muhafızları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızlarının Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 52. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun hayatta olması durumunda onu takip edip öldürmeye yönelik saldırılara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Devrim Muhafızlarının 52. dalga saldırılarında ağır füzelerle Tel Aviv'in sanayi bölgelerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Erbil el-Harir Hava Üssü, Kuveyt'teki Ali el-Salem ve Camp Arifjan üslerindeki sanayi bölümleri ile ABD güçlerinin toplandığı merkezlere füze ve İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne, sosyal medyada artan "Netanyahu'nun öldürüldüğü" iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sormuş, yanıtta, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesine yer verilmişti.

Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, söz konusu iddialara dayanak gösterilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
