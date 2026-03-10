Haberler

İran, ABD-İsrail hedeflerine yeni füze saldırısı düzenlediğini duyurdu

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Gerçek Vaat 4 Operasyonu' kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik füzeli saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılarda stratejik füzeler kullanıldığı duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 35. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine stratejik füzelerle saldırılar başlatıldığını bildirdi.

Açıklamaya göre, saldırı dalgasında Fettah, İmad, Hayberşıken, Hürremşehr ve Kadir stratejik füzeleri kullanıldı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına misillemede İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
