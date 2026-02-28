İran, İsrail'e yeni füze saldırısı başlattı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırılar, İran'ın birçok kentine eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. ABD ve İsrail de İran'a yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığı bildirildi.
Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı konuya ilişkin bilgi verdi.
İran'dan İsrail'e yeni füze atışlarının başladığı kaydedildi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.
İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.