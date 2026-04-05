İran Devrim Muhafızları'ndan, Bölge Ülkelerindeki ABD ve İsrail Hedeflerine "İkinci Dalga" Saldırı Uyarısı

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'ndeki enerji tesislerine yönelik saldırılar sonrası, ABD ve İsrail hedeflerine daha sert dalga saldırıları düzenlenebileceği konusunda uyardı. Açıklamada, hedeflerin arasında Hayfa'daki rafineri ve BAE'deki gaz tesisleri bulunuyor.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları, " Basra Körfezi'ndeki enerji tesislerine yönelik saldırıların ardından bölgede yer alan ABD ve İsrail hedeflerine daha sert ikinci dalga saldırıları düzenlenebilecekleri" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "İran'daki Basra Körfezi'ndeki enerji tesislerine ve sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık olarak bölgede, ABD'nin ekonomik çıkarları ve İsrail enerji altyapısının hedef alındığı" belirtildi.

"İlk aşamada işgal altındaki topraklardaki Siyonist hedefler ve bölge ülkelerindeki Amerikan ekonomik çıkarlarının vurulduğu" ifade edilen açıklamada, "hedefler arasında Hayfa'daki bir rafineri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Habshan bölgesinde ExxonMobil ve Chevron tarafından işletilen gaz tesisleri, El Ruveys'teki petrokimya tesisi, Bahreyn'in Sitra bölgesindeki tesis ile Kuveyt'in Şuaybe bölgesindeki petrokimya sahasının yer aldığı" kaydedildi."

Açıklamada ayrıca, "sivil hedeflere yönelik saldırıların sürmesi halinde operasyonların daha geniş kapsamlı ve yıkıcı şekilde devam edeceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: ANKA
