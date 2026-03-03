Haberler

İran'dan ABD ve İsrail'e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısı

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Naini, karşılık vermekte güçlü olduklarını belirterek, intikam alacaklarını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail'e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısında bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na konuşan Naini, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Naini, "Düşman, ibret verici ve aralıksız saldırılara hazırlıklı olmalıdır. Cehennemin kapıları her geçen süre ABD ve İsrail'e daha fazla açılacaktır." ifadelerini kullandı.

Uzun bir savaş için tüm hazırlıkların önceden yapıldığını dile getiren Naini, "Savunma ve taarruz gücümüz ve cevaplarımız 12 günlük savaştan çok daha güçlüdür. İlk iki günün yanıtları, 12 günlük savaşın son günlerinden daha yıkıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Askeri Sözcü, ABD-İsrail saldırılarında ölen İran lideri Ali Hamaney, komutanlar ve Minab'daki ilkokul çocuklarının kanının intikamından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
