İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan sert bir açıklama yaparak, ülkesinin ABD ile yıllarca sürecek bir savaşa hazırlıklı olduğunu ve en modern silah sistemlerini kullanmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı. Cebari, "Trump bilsin ki onlarla yıllarca savaşabilmek için günümüzün en gelişmiş imkanlarına sahibiz. Tuzlu suya yatırdığımız silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz" ifadelerini kullandı.
- İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, İran'ın uzun süreli bir çatışmaya hazır olduğunu belirtti.
- Cebari, İran'ın günümüzün en gelişmiş imkanlarına sahip olduğunu ve yıllarca savaşabilmek için donanıma sahip olduğunu ifade etti.
- Cebari, İran'ın 'tuzlu suya yatırdığımız' silahları bugünlerde ortaya dökeceğini söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert ifadeler içeren açıklamalarda bulundu. Cebari, yayınladığı videoda İran'ın uzun süreli bir çatışmaya hazır olduğunu vurguladı.
"EN GELİŞMİŞ İMKANLARA SAHİBİZ"
Cebari, yaptığı açıklamada, "Trump bilsin ki onlarla yıllarca savaşabilmek için günümüzün en gelişmiş imkanlarına sahibiz" ifadelerini kullandı. İran'ın askeri kapasitesine dikkat çeken Cebari, ülkesinin uzun soluklu bir mücadele yürütebilecek donanıma sahip olduğunu savundu.
"TUZLU SUYA YATIRDIĞIMIZ SİLAHLARI ORTAYA DÖKECEĞİZ"
Cebari'nin açıklamasında dikkat çeken bir başka ifade ise İranlı gençlerin kullandığı bir deyim oldu. Cebari, "İranlı gençlerin tabiriyle 'tuzlu suya yatırdığımız' silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz" sözleri ile İran'ın gelişmiş silah stoklarına sahip olduğuna, henüz ortaya konulmamış savunma kapasitesi bulunduğuna ve gerekli olması halinde uzun süreli çatışma sürdürebileceğine işaret etti.