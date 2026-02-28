Haberler

İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz

İran'dan ABD'ye yeni tehdit: 'Tuzlu suya yatırdığımız' silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz Haber Videosunu İzle
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: 'Tuzlu suya yatırdığımız' silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan sert bir açıklama yaparak, ülkesinin ABD ile yıllarca sürecek bir savaşa hazırlıklı olduğunu ve en modern silah sistemlerini kullanmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı. Cebari, "Trump bilsin ki onlarla yıllarca savaşabilmek için günümüzün en gelişmiş imkanlarına sahibiz. Tuzlu suya yatırdığımız silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, İran'ın uzun süreli bir çatışmaya hazır olduğunu belirtti.
  • Cebari, İran'ın günümüzün en gelişmiş imkanlarına sahip olduğunu ve yıllarca savaşabilmek için donanıma sahip olduğunu ifade etti.
  • Cebari, İran'ın 'tuzlu suya yatırdığımız' silahları bugünlerde ortaya dökeceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert ifadeler içeren açıklamalarda bulundu. Cebari, yayınladığı videoda İran'ın uzun süreli bir çatışmaya hazır olduğunu vurguladı.

"EN GELİŞMİŞ İMKANLARA SAHİBİZ"

Cebari, yaptığı açıklamada, "Trump bilsin ki onlarla yıllarca savaşabilmek için günümüzün en gelişmiş imkanlarına sahibiz" ifadelerini kullandı. İran'ın askeri kapasitesine dikkat çeken Cebari, ülkesinin uzun soluklu bir mücadele yürütebilecek donanıma sahip olduğunu savundu.

"TUZLU SUYA YATIRDIĞIMIZ SİLAHLARI ORTAYA DÖKECEĞİZ"

Cebari'nin açıklamasında dikkat çeken bir başka ifade ise İranlı gençlerin kullandığı bir deyim oldu. Cebari, "İranlı gençlerin tabiriyle 'tuzlu suya yatırdığımız' silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz" sözleri ile İran'ın gelişmiş silah stoklarına sahip olduğuna, henüz ortaya konulmamış savunma kapasitesi bulunduğuna ve gerekli olması halinde uzun süreli çatışma sürdürebileceğine işaret etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSempatik:

ver mehteri ya Allah

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHabip osman Beşkardeş:

Allah muslumanlara ve musluman ulkelere yardim etsin ????

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Çarboğa:

Turşusunumu kurdunuz silahlarınizin tuzlu suya yaptırdınız

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

Asrın lideri nerde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

Son açıklaması, savaşın hemen bitmeyeceğini gösteriyor
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit

İran'dan bölgeyi yangın yerine çevirecek tehdit
Ali Babacan'dan İran'a saldırı uyarısı: Türkiye hazırlıklı olmalı

Babacan'dan ABD ve İsrail'e tepki, Türkiye'ye uyarı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Güçlü silahlı kuvvetlerimiz saldırganlara hak ettikleri dersi verecektir

Son açıklaması, savaşın hemen bitmeyeceğini gösteriyor
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!