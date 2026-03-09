İran ordusu: Yeni liderin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine saldırı düzenlendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede yeni lider Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Asriran haber sitesi, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 30'uncu dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "İran liderinin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine düzenlenen operasyonda, Hürremşehr, Fettah ve Hayber füzeleri ile insansız hava araçları (İHA) kullanılmıştır." ifadesi yer aldı.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'in oy çoğunluğuyla ülkenin üçüncü lideri olarak seçildiğini duyurmuştu.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında ülke lideri Ali Hamaney öldürülmüş, yeni liderin seçimine kadar söz konusu makamı geçici liderlik konseyi temsil etmişti.