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İran'dan Hürmüz'de ABD'ye Engel: İHA Hedef Alındı

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'na girmek isteyen ABD'ye ait insansız deniz aracına saldırdığını duyurdu. Tahran, boğazın kendi kontrolünde olduğunu ve ABD'nin her hareketine sert karşılık verileceğini açıkladı.

TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan ABD ordusuna ait bir insansız deniz aracına saldırı düzenlediğini??????? duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan bildiride, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kontrolündeki bölgeye girmeye çalışan ABD ordusuna ait bir insansız deniz aracının hedef alındığı belirtildi.

Bildiride, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın yönetiminde bulunduğu ve ABD'nin her türlü hareketine "kesin bir şekilde" karşılık verileceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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