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İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'e yıkıcı cevap vermeye hazır olduğunu bildirdi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'a yönelik olası saldırılar hakkında bildiri yayımladı. Bildiride ABD ve İsrail'e karşı yıkıcı ve kesin cevap vermeye hazır olunduğu, Hürmüz Boğazı'ndaki İran hakimiyetinin ABD'nin acizliğini gösterdiği belirtildi.

TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'e yönelik, "Çürümüş ve saldırgan düşmana yıkıcı ve kesin bir şekilde cevap vermeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran'a yönelik olası saldırılar hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, bölgedeki ABD ve İsrail varlığının bir gün mutlaka son bulacağı belirtilirken, "Silahlı Kuvvetler eli tetikte vaziyette çürümüş ve saldırgan düşmana yıkıcı ve kesin bir şekilde cevap vermeye hazırdır." ifadeleri yer aldı.

Bildiride ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yerli bilgi birikimi ve stratejik teknoloji ile birlikte, İran'a gelebilecek her türlü tehdidi yok edebilecek seviyeye ulaştığı kaydedilirken, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran "hakimiyetinin", ABD'nin acizliğini ortaya koyduğu dile getirildi.

Kaynak: AA
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