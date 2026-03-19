İran ordusu bölgedeki bazı petrol tesislerini hedef aldıklarını bildirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerikan çıkarlarını hedef aldıklarını belirterek, ABD-İsrail saldırıları sonrası enerji altyapısını savunma zorunluluğu duyduklarını açıkladı. Ayrıca, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerdeki ABD bağlantılı petrol tesisleri için tahliye uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki bazı petrol tesislerini ve ABD çıkarlarını hedef aldıklarını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları tarafından Gerçek Vaat-4 operasyonlarından 63. dalgaya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Bölgedeki bazı petrol tesislerini ve ABD çıkarlarını hedef aldıkları ancak İran'ın savaşın kapsamını petrol tesislerine genişletmek istemediği, dost ve komşu ülkelerin ekonomisine zarar gelmesini arzulamadığı belirtilen açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında ülkenin enerji altyapılarına saldırılmasıyla savaşın fiilen yeni bir aşamasına girildiği kaydedildi.

İran'ın altyapısını savunma zorunluluğunun, ABD ile bağlantılı ve Amerikan hissedarlarının bulunduğu enerji tesislerine saldırmayı zorunlu kıldığı savunuldu.

ABD ve İsrail, İran'ın Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlemişti.

İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımlamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
