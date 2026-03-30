İran: Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri'nin, ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri'nin, ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanın önemli tesislerinin ve altyapısının imha edilmesine ve bir Amerikan savaş uçağının düşürülmesine yol açan ağır darbelerden sonra, adaların ve kıyıların savunma kalkanını güçlendirmek ve kuvvetleri organize etmekle meşgul olan şehit Devrim Muhafızı Amiral Ali Rıza Tengsiri, aldığı ağır yaralar sonucunda Hakk'a kavuştu."

ABD-İsrail, 26 Mart'ta Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri'nin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
