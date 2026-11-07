İran Deniz Kuvvetleri Hürmüz'ün doğusunda petrol tankerinin mayına çarptığını duyurdu

İran Deniz Kuvvetleri Hürmüz'ün doğusunda petrol tankerinin mayına çarptığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz'ün doğusunda takip sistemleri kapalıyken geçmeye çalışan petrol tankerinin mayına çarptığını duyurdu. Açıklamada tankerde yangın çıktığı, seyrine devam edemediği ve gemilerin tehlikeli bölgeden geçmesi halinde mayın olaylarının süreceği belirtildi.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir tankerin mayına çarptığını duyurdu.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada sabah saatlerinde bir petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtildi.
Açıklamada, mayına çarpma sonrası tankerde yangın çıktığı ve tankerin seyrine devam edemediği bilgisine yer verilirken, gemilerin tehlikeli bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.