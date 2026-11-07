Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Deniz Kuvvetleri Hürmüz'ün doğusunda petrol tankerinin mayına çarptığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Deniz Kuvvetleri, Hürmüz'ün doğusunda takip sistemleri kapalıyken geçmeye çalışan petrol tankerinin mayına çarptığını duyurdu. Açıklamada tankerde yangın çıktığı, seyrine devam edemediği ve gemilerin tehlikeli bölgeden geçmesi halinde mayın olaylarının süreceği belirtildi.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir tankerin mayına çarptığını duyurdu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada sabah saatlerinde bir petrol tankerinin takip sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundan geçmeye çalıştığı ve bu sırada mayına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, mayına çarpma sonrası tankerde yangın çıktığı ve tankerin seyrine devam edemediği bilgisine yer verilirken, gemilerin tehlikeli bölgeden geçmeye çalışması halinde mayına çarpma olaylarının yaşanmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Cinsel saldırıya uğradım' diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti19

"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

Fenerbahçe'de kriz! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu ters düştü

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak21

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var22

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart

Görüntüye tepki yağıyor!