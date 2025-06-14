İran'dan Ülkelere Uyarı: Saldırılara Karşılık Verene Hedef Olacağız

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İran yönetimi, İsrail'e yönelik saldırılara karşılık veren ülkelerin hedef alınacağı uyarısında bulundu. Bölgesel çatışmanın genişleyebileceği endişeleri artarken, İsrail'in Tahran'a yönelik hava saldırılarını yenileyeceği açıklandı.

(ANKARA) – İran yönetiminin, İsrail'e yönelik saldırılara karşılık vermeye çalışan herhangi bir ülkenin hedef alınacağı yönünde ABD, Fransa ve Birleşik Krallık'a resmi uyarıda bulunduğu bildirildi.

Bölgesel çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği yönündeki endişeler artarken İran'ın uyarısının yanı sıra İsrail'in de İran'a yönelik operasyonunu genişleteceği belirtiliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bugün yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin Tahran'daki hedeflere yönelik hava saldırılarına yeniden başlayacağını duyurdu.

Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar ile birlikte yaptığı açıklamada, "IDF operasyonel planları doğrultusunda ilerliyor ve İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) savaş uçakları Tahran'daki hedefleri vurmaya yeniden başlayacak" dedi.

ABD merkezli CNN'e konuşan İranlı bir kaynak da bölge ülkeleri dahil olmak üzere ükesine yönelik saldırılarda İsrail'e yardım eden herhangi bir ülkenin Tahran için meşru hedef haline geleceğini belirtmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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