İran'dan ABD Başkanı Trump'ın Tehditlerine Yanıt: ABD'nin Müdahalesi Tüm Bölgede Kaos Anlamına Gelir

(ANKARA) - İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran vatandaşlarını öldürmeye devam etmesi halinde ülkeye müdahale edileceği" yönündeki tehdidine "Trump şunu bilmelidir ki ABD'nin protestolara müdahalesi tüm bölge genelinde kaos anlamına gelir" diye yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran vatandaşlarını öldürmeye devam etmesi halinde ülkeye müdahale edileceği" yönünde açıklama yapmıştı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden Trumpa'a yanıt verdi.

Laricani, "İsrailli yetkililerin ve Donald Trump'ın açıklamalarıyla birlikte, perde arkasında neler yaşandığı artık netleşmiştir. Protesto eden esnafın tutumuyla, kargaşa yaratmaya çalışan unsurlar arasında ayrım yapıyoruz ve Trump şunu bilmelidir ki, bu iç meseleye ABD'nin müdahalesi tüm bölgenin istikrarsızlaşması ve Amerika'nın çıkarlarının ortadan kalkması anlamına gelir. Amerikan halkı şunu bilmelidir: Bu macerayı başlatan Trump'tır. Kendi askerlerinin güvenliğini düşünmelidirler" ifadelerini kullandı.

Protestolarda 7 kişi öldü

İran'da ulusal para birimindeki sert değer kaybının tetiklediği protestolar beşinci gününü geride bırakırken, protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az 7 kişi öldü. Başkent Tahran'da başlayıp farklı kentlere ve üniversitelere yayılan protestolarda İran'ın dini yönetimini hedef alan sloganlar da atılıyor.