Haberler

İran Silahlı Kuvvetleri: ABD'yle müzakere yapmayacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Albay Zülfikari, ABD Başkanı Trump'ın İran ile müzakere yürütüldüğü açıklamalarına yanıt vererek, 'Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak.' dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim??????? Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari konuya ilişkin açıklama yaptı.

Washington yönetimine seslenen Zülfikari, "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, İranlılarla aktif olarak müzakereler yürüttüklerini, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini öne sürmüş, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Listede kimler yok ki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

