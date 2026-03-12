Haberler

Laricani: "Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız"

Güncelleme:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Trump'ın İran ile savaş planlarına tepki göstererek, hatalarının bedelini ödeyeceklerini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Trump'ın son açıklamalarına dikkati çekerek "Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız." dedi.

Laricani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı hızlıca kazanmaları gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu

Laricani, "Trump bir kez daha, 'Bu savaşta hızlıca zafere ulaşmalıyız' dedi. Savaş başlatmak kolaydır, ancak birkaç tweet ile bitirilemez." ifadesini kullandı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin durumlarına dikkati çeken Laricani, "Hatanızı kabul edip bunun bedelini ödeyene kadar sizi rahat bırakmayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
