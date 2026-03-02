Haberler

İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani: Trump, Netanyahu'nun Emelleri İçin Amerikalıların Kanını Feda Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Trump'ı bölgeyi gereksiz bir savaşa sürüklemekle suçladı ve Netanyahu'nun politikalarını eleştirdi.

(ANKARA) - İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ı bölgeyi "gereksiz bir savaşa sürüklemekle" suçlayarak, "Netanyahu'nun yayılmacı emellerini ilerletmek için Amerikan hazinesini ve kanını feda etmesi gerçekten çok üzücü" ifadelerini kullandı.

İran'ın üst düzey güvenlik yetkililerinden Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ali Laricani, "Trump'ın temennilere dayalı düşüncesi tüm bölgeyi gereksiz bir savaşa sürükledi ve şimdi daha fazla Amerikan kaybı yaşanmasından haklı olarak endişe ediyor. Netanyahu'nun meşru olmayan yayılmacı emellerini ilerletmek için Amerikan hazinesini ve kanını feda etmesi gerçekten çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler

Orta Doğu yanıyor! Onlarca kişinin öldüğü ülkeden büyük kaçış
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?

ABD karıştı! Trump'ı kendi sözleri üzerinden fena avladı
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinden kaçar gibi giden futbolcuya bakın
Cristiano Ronaldo'dan 1 milyar dolarlık imza

Attığı imza uykuları kaçıracak cinsten
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler

Orta Doğu yanıyor! Onlarca kişinin öldüğü ülkeden büyük kaçış
İranlı profesörden ABD için şok sözler: Ya küçük kızlara tecavüz ederler ya da onları bombalarlar

İranlı profesörden Trump'a tokat gibi Epstein göndermesi
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı