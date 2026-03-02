İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Laricani: Trump, Netanyahu'nun Emelleri İçin Amerikalıların Kanını Feda Ediyor

(ANKARA) - İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ı bölgeyi "gereksiz bir savaşa sürüklemekle" suçlayarak, "Netanyahu'nun yayılmacı emellerini ilerletmek için Amerikan hazinesini ve kanını feda etmesi gerçekten çok üzücü" ifadelerini kullandı.

İran'ın üst düzey güvenlik yetkililerinden Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ali Laricani, "Trump'ın temennilere dayalı düşüncesi tüm bölgeyi gereksiz bir savaşa sürükledi ve şimdi daha fazla Amerikan kaybı yaşanmasından haklı olarak endişe ediyor. Netanyahu'nun meşru olmayan yayılmacı emellerini ilerletmek için Amerikan hazinesini ve kanını feda etmesi gerçekten çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA