İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a: "A planınız başarısız oldu, B planınız da başarısız olacak"

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'a, ülkesine yönelik saldırılarında A ve B planlarının başarısız olacağını belirtti. Erakçi, Trump'ın 'Önce Amerika' sloganını eleştirerek, Amerika'nın uluslararası müzakerelerde ilerlemeyi engellediğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'a, ülkesine düzenlediği saldırılardaki A planının başarısız olduğunu aynı şekilde B planının da başarısız olacağını söyledi.

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında Trump'a seslendi.

Trump'ın "Önce Amerika" sloganına işaret eden Erakçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan, temiz ve hızlı bir askeri zafer için hazırlanan A planı başarısız oldu. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacaktır."

Gerçek şu ki: 'Amerika Sonuncu' komplosunun müzakerelerde kaydettiğimiz 'önemli ilerlemeyi' engellemesiyle benzersiz bir anlaşma şansı yok oldu."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Yusuf Yazıcı'nın acı günü

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

