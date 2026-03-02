8 Çin Vatandaşı İran'dan Azerbaycan'a Tahliye Edildi
ABD ve İsrail'in saldırılarının devam ettiği ortamda, 18 Çin vatandaşı İran'dan Azerbaycan'a başarılı bir şekilde tahliye edildi.
BAKÜ, 2 Mart (Xinhua) -- İran'dan tahliye edilen Çin vatandaşları Azerbaycan'ın güneyindeki Astara kontrol noktasında Bakü'ye giden bir otobüse binmeye hazırlanıyor, 1 Mart 2026.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, pazar günü 18 Çin vatandaşı İran'dan Azerbaycan'a tahliye edildi. (Fotoğraf: Chen Junfeng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua