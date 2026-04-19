İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı, bir sonraki savaşta daha fazla uçak düşüreceklerini söyledi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, bir sonraki savaşta daha fazla savaş uçağı ve düşman gemilerini hedef alacaklarını açıkladı. Azizi, son çatışma döneminde önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, bir sonraki savaşta daha fazla uçak düşüreceklerini söyledi.

Azizi, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yeni bir çatışma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecinde birkaç insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini belirten Azizi, "40 günlük savaşta ise 170 İHA'nın yanı sıra F-35 gibi gelişmiş savaş uçaklarını da başarıyla vurduk. Bir sonraki savaşta daha fazla savaş uçağını yok etmenin yanında düşman gemilerinin de peşine düşeceğiz." ifadelerini kullandı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
