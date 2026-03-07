Haberler

İran, ABD-İsrail hedeflerine yeni füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu

Güncelleme:
İran Silahlı Kuvvetleri, 'Gerçek Vaat-4 Operasyonu' kapsamındaki yeni füze ve İHA saldırılarını duyurdu. Saldırılarda yeni geliştirilen 'Hayberşıken' füzesinin kullanıldığı bildirildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat-4 Operasyonu"nun 27. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatıldığı belirtildi.

Bu saldırı dalgasında yeni "Hayberşıken" katı yakıtlı hassas güdümlü füzenin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırı dalgasında hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
