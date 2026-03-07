Haberler

İran, ABD-İsrail hedeflerine yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu

Güncelleme:
İran Silahlı Kuvvetleri, Gerçek Vaat 4 Operasyonunun 25. dalgası kapsamında İsrail ve ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 25. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığını bildirdi.

Açıklamada, "Ali bin Ebu Talib adlı ortak insansız hava aracı füze operasyonunda, Amerikan ve Siyonist düşmanın askeri merkezleri ve askeri destek noktaları hassas ve stratejik Fettah ve İmad füzeleriyle hedef alınarak Gerçek Vaat 4 Operasyonunun 25. dalgası gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
