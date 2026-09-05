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İran'dan İsrail gazetesine sert tepki: 'Çocuklarınızı paralı asker yapmayın'

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İran Dışişleri Sözcüsü, İsrail gazetesinde ABD'li borçlu gençlerin İran'a karşı savaşta askere alınması önerisine tepki göstererek, kimsenin çocukların yasa dışı savaşlar için kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail gazetesinde bir makalede "ABD'li gençler borçlarına karşılık İran ile savaşsın" şeklindeki öneriye "Kimsenin çocuklarınızı, onların yasa dışı savaşı için paralı askerlere dönüştürmesine izin vermeyin." diyerek tepki gösterdi.

Bekayi, İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinde yer alan ve İran'a karşı muhtemel bir kara savaşında ihtiyaç duyulacak asker sayısını karşılamak için borçlu genç Amerikalıların önerilmesine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

ABD'nin İran'a karşı savaşını "İsrail'in savaşı" olarak nitelendiren Bekayi, Amerikan halkına hitaben "Neden oğullarınız ve kızlarınız, İsrail'in devamı ve yayılmasını istediği bir savaşta savaşmak ve ölmek karşılığında borç affına kavuşsun?" sorusunu yöneltti.

Bekayi, "Kimsenin sizi, hiç seçmediğiniz bir savaşta harcanacak kişiler ve üstelik masrafları üstlenecek kişiler haline getirmelerine izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

The Jerusalem Post'ta yayımlanan makalede, ABD'nin İran'a karşı savaşında 6 ayı geride bıraktığı, 2003'te Irak'a düzenlediği hava saldırılarından bu yana İran'a yönelik en yoğun hava saldırılarını gerçekleştirmesine rağmen istediği sonucu alamadığı ve bu nedenle kara savaşına ihtiyaç duyulabileceği öne sürülmüştü.

Makalede, İran'ın kara işgali için ABD'nin 750 bin ila 1,5 milyon askere ihtiyaç duyabileceği, mevcut asker sayısının ise 452 bin olduğu iddia edilmişti.

İhtiyaç duyulan asker sayısına ulaşılması için de "borç affı programı" uygulanması ve borçlu Amerikalı gençlerin borçlarının silinmesi karşılığında askere alınması önerilmişti.

Kaynak: AA
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