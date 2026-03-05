İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık olarak işgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İran'dan işgal altındaki topraklara yönelik yeni füze saldırı dalgası başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun