İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık olarak işgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD- İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İran'dan işgal altındaki topraklara yönelik yeni füze saldırı dalgası başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

