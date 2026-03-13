İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu
İran, işgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. Detayların Silahlı Kuvvetler Sözcülüğü tarafından verileceği bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberinde, "İşgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlatıldı." ifadelerine yer verildi.
Saldırının detaylarının Silahlı Kuvvetler Sözcülüğü tarafından aktarılacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun