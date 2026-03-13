Haberler

İran, İsrail'e yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu

Güncelleme:
İran, işgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. Detayların Silahlı Kuvvetler Sözcülüğü tarafından verileceği bildirildi.

İran, İsrail'e yönelik yeni dalga füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, "İşgal altındaki topraklara yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırının detaylarının Silahlı Kuvvetler Sözcülüğü tarafından aktarılacağı bildirildi.

