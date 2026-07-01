Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Hamaney'i tehdit eden İsrailli bakana sert yanıt Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın İran lideri Hamaney'e yönelik tehditlerine sosyal medyadan sert yanıt verdi. Erakçi, halk ve liderliğe yönelik her tehdide anında güçlü karşılık verileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'e yönelik tehditlerine, "Halkımıza ve Liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü yanıt alacaktır." sözleriyle karşılık verdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katz'ın İran'ı ve Hamaney'i hedef alan sözlerine yanıt verdi.

ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakata işaret eden Erakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı'nın şartları son derece net ve herkesin görebileceği şekilde kamuya açık. ABD Başkanı (Donald Trump), Tel Aviv'deki evcil hayvanlarına ağızlık takmayı taahhüt etti. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara derslerini verecek." ifadesini kullandı.

Erakçi, "Halkımıza ve Liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü bir yanıt alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz; İran, Lübnan, Suriye, Gazze, Türkiye ve İsrail'in gelecekteki askeri kabiliyetlerinin ele alındığı bir basın toplantısında, orduya İran'a karşı "bağımsız" bir saldırı planı hazırlama talimatı verildiğini söylemişti.

İsrail'in İran'la "yarın" savaşa girebileceğini söyleyen Katz, İran lideri Hamaney hakkındaki soruya ise onun "ölüm için işaretlenmiş" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti
Toplam sayı 6'ya çıktı! Dünya Kupası'nda 2 istifa daha

Montella ''Kader'' demişti! Dünyaca ünlü 2 hoca daha istifa etti
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor

Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

Arabayla yaklaşıp "Müziğin sesini kıs" dedi, sonrasında film koptu