İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'de geniş bir alanda sirenler çaldı

ABD- İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan atılan füzeler nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail'in liman kenti Aşdod'a kadar geniş bir alanda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran, ABD-İsrail'in ortak saldırılara başlamasının 26'ncı gününün ilk misillemesini iki dalga halinde yaptı.

İran'ın iki dalga halinde ateşlediği füze salvoları nedeniyle önce İsrail'in güneyindeki Eilat'ta ardından işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail'in liman kenti Aşdod'a kadar geniş bir alanda sirenler çaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığını, füzelerin bir kısmı engellenirken bazılarının açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre isabet ya da yaralanma bilgisinin olmadığını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.