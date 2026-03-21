Haberler

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki liman kenti Eilat'ta sirenler çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'ni de hedef alarak gece yarısından itibaren sekizinci dalga misilleme gerçekleştirdi. Füze salvosu, Eilat'ta sirenlerin çalmasına neden oldu. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin saldırları önlemeye çalıştığı bilgisini paylaştı.

ABD- İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın gece yarısından itibaren düzenlediği sekizinci dalga misillemenin ardından İsrail'in güneyindeki liman kenti Eilat'ta sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran füzeleri nedeniyle İsrail'in güneyindeki liman kenti Eilat'ta sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, saldırının İsrail hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürdü.

Eilat'ı hedef alan füze salvosu, İran'ın İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeye ardışık düzenlediği iki dalga misillemenin ardından geldi.

Böylece İran, gece yarısından itibaren İsrail'e altısı Dimona bölgesini, biri hem Dimona hem İsrail'in orta kesimini, biri de Eliat'ı hedef alan sekiz dalga misilleme yapmış oldu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Diyarbakır'da Ambar Çayı taştı, tarım arazilerini su bastı

Bir kentimiz kabusu yaşadı, tarım arazilerini su bastı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler

Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü
Hürmüz krizi faturayı kabarttı! 7 ülke her gün milyarlarca dolar kaybediyor

Savaşın 7 ülkeye faturası ağır oldu! Günlük kayıp öyle böyle değil