İran'dan yapılan 2 misillemenin ardından İsrail'in orta ve kuzey kesimlerinde sirenler çaldı

İran'ın gerçekleştirdiği iki füze saldırısının ardından İsrail'in Orta ve Kuzey kesimlerinde sirenler çalmaya başladı. Bazı bölgelerde füze parçaları bir yapıya isabet etti, ancak ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok.

İran'dan ardı ardına gerçekleştirilen iki misillemenin yapıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in orta ve kuzey kesimlerinde tekrar sirenler çaldı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın ilk füze saldırısının İsrail'in orta kesimlerini, hemen ardından yapılan ikinci misillemenin ise kuzeyi hedef aldığı bildirildi.

İsrail'in orta kesimlerinde bazı bölgelerde sirenlerin devreye girmesinden dakikalar sonra kuzeydeki Hafya kenti ve Celile bölgesi ve çevresinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu, ülkenin orta kesimindeki Shaphela bölgesinde ise bir yapıya füze parçalarının isabet ettiğini duyurdu.

Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken İsraillilerden sığınaklara girmeleri istendi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
