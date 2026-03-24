İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'in güneyinde geniş bir bölgede sirenler çaldı

İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi, ancak ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı yok.

TEL İran'dan yapılan yeni füze saldırısı nedeniyle başta Aşkelon ve Eylat kentleri olmak üzere İsrail'in güneyindeki geniş bir alanda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İran misillemesi nedeniyle İsrail'in güney kentleri Eylat ve Aşkelon başta olmak üzere pek çok yerleşimde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyulurken sirenlerin çalmaması dikkati çekti.

Yedioth Ahronot gazetesi ise ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için kurduğu askeri üssün de bulunduğu Kiryat Gat yerleşiminde bir binanın çatısına füze parçası düştüğünü bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
