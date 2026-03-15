İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesiminde sirenler çaldı

İran'ın yeni füze saldırısının ardından İsrail'in orta ve güney bölgelerinde sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi, ancak ölen veya yaralanan olmadı.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in orta ve güney kesiminde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzenin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İran'ın yeni misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesiminde ve güneydeki Eylat kentinde sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, bazı bölgelerden isabet ihbarı geldiği belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı da belirtilirken düşen şarapneller nedeniyle bazı araçların yandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
