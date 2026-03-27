İran'ın 8 saatlik aranın ardından yaptığı yeni füze misillemesi İsrail'in güney bölgelerini hedef aldı

Güncelleme:
İran, sekiz saatlik bir aranın ardından İsrail'in güney bölgelerine füze saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, saldırının önlenmesi için hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu bildirdi. Saldırı sonrasında halktan sığınaklara gitmeleri istendi.

İran'dan sekiz saatlik bir aranın ardından yapılan yeni füze saldırısı İsrail'in güney bölgelerini hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

Kanal 12 televizyonu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) ile Necef Çölü bölgesindeki yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.

İsrail'in güneyini hedef alan İran misillemesinin ardından acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana yürüttüğü hava saldırılarına karşılık İran füze misillemeleriyle İsrail'i hedef almayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

İndiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç