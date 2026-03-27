İran'ın 8 saatlik aranın ardından yaptığı yeni füze misillemesi İsrail'in güney bölgelerini hedef aldı

İran'dan sekiz saatlik bir aranın ardından yapılan yeni füze saldırısı İsrail'in güney bölgelerini hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

Kanal 12 televizyonu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) ile Necef Çölü bölgesindeki yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı.

İsrail'in güneyini hedef alan İran misillemesinin ardından acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, füze saldırısında ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana yürüttüğü hava saldırılarına karşılık İran füze misillemeleriyle İsrail'i hedef almayı sürdürüyor.