İran'dan yapılan misillemede İsrail'in kuzeyinde 8 kişi yaralandı

Güncelleme:
İran, İsrail'in kuzeyine düzenlediği füze saldırısında 7'si hafif olmak üzere toplam 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumu orta derecede ciddi. Saldırı sonrası sığınaklara gitmeleri talep edilen bölgedeki siren sesleri ve patlama sesleri gündeme geldi.

TEL İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 7'si hafif 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 7'si hafif 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.

İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
