Albüm: İran'dan İsrail'in Arad Kentine Füze Saldırısı: En Az 64 Yaralı
İran, İsrail'in Arad kentini hedef alan bir füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 64 kişi yaralanırken, 7'sinin durumu ağır, 15'inin ise orta düzeyde olduğu bildirildi.
ARAD, 22 Mart (Xinhua) -- İran'ın cumartesi gecesi İsrail'in güneyindeki Arad kentini hedef alan füze saldırısında en az 64 kişi yaralandı.
İsrail'in acil yardım servisi Magen David Adom, yaralılardan 7'sinin ağır, 15'inin orta, geri kalanların ise hafif şekilde yaralandığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua