İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

TEL İran'dan yapılan yeni misilleme nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İran'ın misillemesi nedeniyle Hayfa'nın Krayot bölgesinde bir noktada hasar oluştuğu belirtildi.

Söz konusu noktaya doğrudan İran füzesinin mi isabet ettiği, yoksa şarapnel parçalarının mı düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İran'ın son misillemesi nedeniyle başta Hayfa kenti olmak üzere Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde de sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisleri, şu ana kadar füze saldırısı nedeniyle ölü veya yaralı bildirmedi.