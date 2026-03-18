Haberler

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonrası İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi ve bazı bölgelerde hasar meydana geldi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İran'ın misillemesi nedeniyle Hayfa'nın Krayot bölgesinde bir noktada hasar oluştuğu belirtildi.

Söz konusu noktaya doğrudan İran füzesinin mi isabet ettiği, yoksa şarapnel parçalarının mı düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İran'ın son misillemesi nedeniyle başta Hayfa kenti olmak üzere Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde de sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisleri, şu ana kadar füze saldırısı nedeniyle ölü veya yaralı bildirmedi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi

İran dediğini yaptı! Bir ülkenin daha başkentini vurdu
Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'den günler sonra ilk açıklama

Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

Canlı yayına damga vuran olay
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti

Herkesin hayalini kurduğu maça gidip yaptığıyla pes dedirtti
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!