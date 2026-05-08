İran medyası: İran donanması, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu
İran deniz kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine füze ve kamikaze dronlarla saldırı düzenledi. Saldırıda Amerikan gemileri zarar gördü ve destroyerler Umman Denizi'ne geri çekildi.
İran deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlediği bildirildi.
Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan kaynağa göre, saldırıda ABD'ye ait savaş gemileri zarar gördü.
Söz konusu saldırının füze ve kamikaze dronlarla yapıldığı ifade edildi.
ABD donanmasına ait destroyerlerin saldırıya uğramaları sonrasında Umman Denizi'ne doğru geri çekildikleri kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı