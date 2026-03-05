İran'ın BM Daimi Temsilciliği: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığı iddiası temelsiz ve saçmadır

BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığı iddiasının temelsiz ve saçma olduğunu duyurdu.

İran'ın BM misyonu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, " İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığı iddiası temelsiz ve saçmadır. İran uluslararası hukuka ve seyrüsefer özgürlüğüne bağlılığını sürdürmektedir. Gerçekte, deniz güvenliğini tehlikeye atan ABD'dir." ifadeleri paylaşıldı.

İran fırkateyni Dena'nın ABD tarafından dün batırılmasına da değinilen açıklamada, içinde 130 denizci bulunan söz konusu fırkateynin İran kıyılarından yaklaşık 2 bin deniz mili uzakta, Hindistan'ı deniz kuvvetlerinin misafiri olarak ziyaret ederken vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, fırkateynin uluslararası sularda bir ABD denizaltısı tarafından uyarı yapılmadan vurularak batırıldığı ve 100'den fazla denizcinin ölümüne neden olduğu belirtilerek, "Bu pervasız saldırı, uluslararası hukukun ve seyrüsefer özgürlüğünün temel ilkelerini ihlal etmektedir." denildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün yaptığı açıklamada, Güney Asya ülkesi Sri Lanka açıklarında İran'a ait bir fırkateynin denizaltıdan atılan torpidoyla vurularak batırıldığını duyurmuştu.