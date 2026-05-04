İran'dan Hürmüz Boğazı İçin ABD'ye Uyarı: "Yabancı Askeri Güçler, Hürmüz Boğazı'na Girmeleri Halinde Hedef Alınacak"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Körfez'deki savaş nedeniyle hareket edemeyen gemilerin güvenli geçişlerini sağlamaya yardım edeceklerini" açıklamasının ardından İran ordusu, "yabancı askeri güçlerin Hürmüz Boğazı'na girmemeleri aksi halde hedef alınabilecekleri" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "ABD'nin kısıtlı sularda hareket edemeyen gemiler ve mürettebat için güvenli geçişi sağlamaya yardımcı olacaklarını" belirtti; ancak bunun nasıl olacağına ilişkin ayrıntıları paylaşmadı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise bölgede 15 bin asker ve 100'den fazla hava ve deniz unsuru ile operasyonu destekleyeceğini açıkladı. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonun "bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için kritik" olduğunu belirtti.

Buna karşılık İran Silahlı Kuvvetleri Ortak Komutanlığı, bugün yaptığı açıklamada, ABD ile koordinasyon olmadan tüm gemi hareketlerinin risk taşıdığını vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bizim elimizdedir" ifadesini kullandı. Açıklamada, "yabancı askeri güçlerin Boğaz'a yaklaşması halinde hedef alınabileceği" uyarısı yapıldı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü verilerine göre, İran ve ABD çatışması sürecinde yüzlerce gemi ve yaklaşık 20 bin denizci boğazdan geçiş yapamadı.

