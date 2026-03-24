Mutfak tüpüne zulalanmış 8 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da yapılan operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ın dorsesindeki mutfak tüpüne zulalanmış 8 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir kişi tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaları kapsamında, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR ve dorsesinde arama yapıldı. Narkotik köpeğin tepki verdiği mutfak tüpünün altını açan polisler, içindeki 8 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli K.R., 'Uyuşturucu ve uyarıcı imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Haber: Ümit OKTAN/AĞRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
