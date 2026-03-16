İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İran'dan fırlatılan ve İsrail'in merkezini hedef alan füzeler nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki çok sayıda kent ve işgal altındaki Batı Şeria'da sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre isabet ve can kaybı olmadığı, daha sonra güncelleme yapılacağı kaydedildi.