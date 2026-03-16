İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı

İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in birçok kentinde sirenler aktif hale geldi. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı. İlk bilgilere göre, can kaybı yaşanmadı.

TEL İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle başta başkent Tel Aviv ve çevresi olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler devreye girdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İran'dan fırlatılan ve İsrail'in merkezini hedef alan füzeler nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki çok sayıda kent ve işgal altındaki Batı Şeria'da sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre isabet ve can kaybı olmadığı, daha sonra güncelleme yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir

Hamaney'le ilgili Rusya iddiasından sonra bir açıklama da Trump'tan
Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Tartışma kavgaya dönüştü, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
Trump: İsrail İran'a karşı nükleer silah kullanmaz

"İsrail, İran'da bunu asla yapmaz"
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü

İran vurmuştu! Yangın 1 gün sonra söndürülebildi
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı saldırı

Yeşil Bölge'deki otele nokta atışı! Kimin vurduğu bilinmiyor
Kuveyt'te 'dost ateşiyle' düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'ye ait savaş uçağı böyle yere çakıldı